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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

الثلاثاء 23 مايو 2023 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء صافيًا بوجه عام وحارًا نسبيًا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام وحارًا نسبيًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارًا نسبيًا إلى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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