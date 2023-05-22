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الاحتلال يقتحم نعلين لهدم منزل ذوي الشهيد معتز الخواجا

الثلاثاء 23 مايو 2023 01:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم نعلين لهدم منزل ذوي الشهيد معتز الخواجا



رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة نعلين شمال غرب رام الله، لهدم منزل ذوي الشهيد معتز الخواجا.


وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 50 آلية عسكرية اقتحمت البلدة، وحاصرت منزل ذوي الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة له.


وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الشهيد الخواجا، وعدد من المنازل المجاورة له وأجبروا الأهالي على مغادرتها، تمهيدا لهدم المنزل.


وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت في عدة احياء من البلدة، واطلقت الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما ادى الى إصابة أحدهم بجروح في يده.

واستشهد الخواجا في التاسع من آذار/مارس الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

 

 

 

 

 

#الاحتلال #نعلين

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