الإمارات توجه دعوة رسمية لنتنياهو وهرتسوغ للمشاركة بقمة المناخ

القدس المحتلة/سما/

وجهت الإمارات، يوم الاثنين، دعوة رسمية إلى "إسرائيل" للمشاركة في قمة المناخ "COP28" التي تستضيفها الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري.

وتستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) في الفترة بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر في مدينة إكسبو، وأرسلت خلال الفترة الماضية دعوات رسمية للعديد من رؤساء وزعماء دول العالم لحضور القمة.

وبحسب تغريدة لسفارة الإمارات بـ"إسرائيل" عبر تويتر، فقد سلم سفير الإمارات بتل أبيب رسالة من رئيس الإمارات محمد بن زايد، ومن نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لدعوتهم للمشاركة بقمة المناخ.