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المغرب تدين اقتحام المتطرف بن غفير المسجد الأقصى

الإثنين 22 مايو 2023 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب تدين اقتحام المتطرف بن غفير المسجد الأقصى



الرباط/سما/

 أدانت المملكة المغربية بقوة، اقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير أمس، المسجد الأقصى المبارك، واصفة الاقتحام بـ"التصرفات الاستفزازية المتكررة".

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "المملكة المغربية تدين وبقوة إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى".

وأكد بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في العاصمة المغربية الرباط، أن بلاده تدعو إلى "الوقف الفوري لكل هذه الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة".

وأضاف: "نتمنى أن تتوقف هذه الاستفزازات لأن تأثيرها سلبي، ولأنها كذلك تغذي التطرف والعنف في المنطقة".

#المغرب

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