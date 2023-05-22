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داغان يطالب بشن عملية عسكرية ضد السلطة.. أضرار بمركبة مستوطنين بفعل اطلاق نار في نابلس

الإثنين 22 مايو 2023 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
داغان يطالب بشن عملية عسكرية ضد السلطة.. أضرار بمركبة مستوطنين بفعل اطلاق نار في نابلس



نابلس/سما/

تعرضت مركبة مستوطنين إسرائيليين، لأضرار جراء تعرضها لإطلاق نار جنوب مدينة نابلس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "وقعت عملية إطلاق نار قبل قليل على مركبة للمستوطنين قرب حاجز زعترة شمال الضفة، وتم الكشف عن أضرار للمركبة، مشيرا إلى أن قواته تقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين.

وبعد عملية اطلاق النار قال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان: "نواجه موجة متزايدة من الإرهاب الذي تقوده السلطة الفلسطينية. الحكومة الإسرائيلية لم تفعل ما يتوجب عليها، الأمر الذي من شأنه أن يكلفنا المزيد من الدماء، أطالب رئيس الوزراء (نتنياهو) ووزير الجيش بشن عملية عسكرية حازمة ضد السلطة الفلسطينية وغلق الحواجز، ولن نسمح بأن يتحول المستوطنون في الضفة إلى أهداف سهلة، نريد الأمن، ونريد من الحكومة أن تستفيق".

 

#نابلس

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