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اتفاق بين نتنياهو وبن غفير ينهي أزمة الميزانيّة

الإثنين 22 مايو 2023 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق بين نتنياهو وبن غفير ينهي أزمة الميزانيّة



القدس المحتلة/سما/

توصّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إلى تسوية للخلافات حول الميزانية العامة للدولة مع حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير، بشأن المبالغ التي يطالب الأخير بها كميزانية لوزارة النقب والجليل.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، سيحصل حزب "عوتسما يهوديت" على مبلغ إضافيّ قدره 250 مليون شيكل، من فائض ميرزانيات الوزارات الأخرى.

وفي تعقيب على التوصل لاتفاق مع "لليكود"، الحزب الذي يرأسه نتنياهو، قال بن غفير إن "إضافة الميزانية خبر مهمّ لسكان النقب والجليل"، مشيرا إلى أنها "ستمكِّن من ربط سكان النقب والجليل بالمركز، وتقليص الفجوات، كما وعدنا في الانتخابات".

وأضاف بن غفير: "قلنا وكررنا أنه لا يمكن التمييز ضدّ سكّان النقب والجليل، وأنا سعيد لأننا أصررنا على هذه المبادئ".

من جانبه، قال وزير النقب والجليل، يتسحاك فسرلوف، إنه "يوم مهم للنقب والجليل. الزيادة في الميزانية ستسمح لنا بإضافة العديد من البرامج المتنوعة لسكان النقب والجليل، وكما وعدنا، فإن تطوير النقب والجليل على رأس أولوياتنا".

وينطلق الثلاثاء، التصويت على البنود المختلفة في تشريع قانون التسويات المرافق لقانون الميزانية، علما بأن الهيئة العامة للكنيست شرعت اليوم بمناقشة القوانين المتعلقة بالميزانية، عبر عرض القوانين من قبل رؤساء اللجان المختلفة في الكنيست.

ومساء الثلاثاء، من المقرر أن يلقي نتنياهو ووزير المالية خطابين منفصلين أمام الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى خطاب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غفني. بعد ذلك، سيبدأ التصويت ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعات المتأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء.

#ايتمار بن غفير #نتنياهو

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