  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حاليفا: "حرب كُبرى" محتملة بسبب نصر الله

الإثنين 22 مايو 2023 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاليفا: "حرب كُبرى" محتملة بسبب نصر الله



القدس المحتلة/سما/

ذكر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، أهارون حاليفا، أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن "نصر الله يقترب من ارتكاب خطأ قد يؤدي بالمنطقة إلى حرب كُبرى".

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها خلال مشاركته في مؤتمر عُقد في جامعة "رايخمان" في هرتسليا، اليوم.

وزعم حاليفا أن إيران تشكل تهديدا حقيقيا لـ"إسرائيل" والمواجهة أصبحت مباشرة ومتوقعة في عدة جبهات. 

وادعى  رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية  أن حماس تسعى لتفعيل القوة انطلاقاً من لبنان و سوريا، وتبحث عن فرصة أيضاً من الأردن، مودجهاً تحذيراً قال فيه :"لذا ننصح أعدائنا ألا يخطئوا التقدير تجاهنا، لأن تفعيل القوة ضدنا من هناك قد يؤدي إلى تصعيد وصِدام كبير".

و قال حاليفا بشأن البرنامج النووي الإيرانيّ، إن تقييم المخابرات الإسرائيلية في الوقت الحاليّ، هو أن قرار "الانتقال إلى أسلحة نووية"، لم يُتَّخذ بعد في إيران، لكن "هناك استعدادات لليوم الذي سيتخذ فيه الزعيم الإيراني أو خليفته، هذا القرار".

وفي وقت لاحق، قال في كلمته: "نحن على استعداد لاستخدام القوّة، وسنفعل كل ما في وسعنا لإحلال الهدوء".

وذكر حاليفا أن "قصة المخرّب في مفرق مجدو ليست حدثا لمرة واحدة"، وذلك في تطرُّقٍ إلى عملية مجدو، التي نُفذّت عبر تفجير عبوة ناسفة عن بُعد، في 13 آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد تمكن منفذ العملية من اجتياز المناطق الحدودية جنوب لبنان، والوصول إلى مفرق مجدو، مكان التفجير الذي أصيب به شاب عربيّ.

وبحسب حاليفا، فإن سماح رئيس النظام السوريّ، بشار الأسد، بإطلاق مسيّرة إيرانية من الأراضي السورية -على حدّ زعمه- "يولِّد احتماليّة عالية للتصعيد في المنطقة".

#أهارون حاليفا

الأكثر قراءة اليوم

مشكلة تسلب النوم من عيون قادة إسرائيل.. ما هو السلاح الذي لم يظهر في مُناورة “حزب الله” الرمزية؟

بوساطة بحرينية وضغط أميركي: نتنياهو يجري محادثات مع بن سلمان لتطبيع العلاقات

هآرتس: نتنياهو يتباهى لكن العملية الأخيرة على غزة لم تغير شيئا

قناة عبرية: نتنياهو سيرد قريبا على طلب لبوتين خوفا من أزمة دبلوماسية

أسعار صرف العملات

أوغان يقرب أردوغان من الرئاسة

تحذيرات من تدهور اقتصاد "إسرائيل" لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

34YtV

أبو مرزوق يتحدث عن سبب عدم إعلان حماس المشاركة في " ثار الأحرار" والمصالحة الفلسطينية والقدس

تنزيل (1)

بوساطة بحرينية وضغط أميركي: نتنياهو يجري محادثات مع بن سلمان لتطبيع العلاقات

180d322193e430aecba03c1d074fa5bd

هنية يرد على رسالة قائد فيلق القدس عقب معركة "ثأر الأحرار"

photo_2023-05-22_17-26-43

غالانت: إيران تحوّل سفنا تجاريّة إلى معسكرات عائمة وتخوض حرب استنزاف ضد "إسرائيل"..

20230522044840

أسوشيتد برس: إيران تُشيّد "منشأة نووية عميقة" خارج نطاق السلاح الأمريكي على تدميرها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية