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الاحتلال يفرج عن الأسيرة رجاء كرسوع من مخيم بلاطة

الإثنين 22 مايو 2023 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسيرة رجاء كرسوع من مخيم بلاطة



نابلس/سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الأسيرة رجاء كرسوع (48 عاما) من مخيم بلاطة، شرق نابلس، بعد اعتقال استمر نحو أربعة أشهر.

‏وذكر نادي الأسير أن الأسيرة كرسوع، التي اعتقلت في السادس من شهر شباط الماضي، تعرضت لتحقيق طويل وقاسٍ استمر نحو شهر، وقد احتجزت في ظروف قاسية وصعبة في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، وحرمت في حينه من لقاء المحامي في الفترة الأولى من اعتقالها، علما أنها تعاني من إعاقة حركية، ومشاكل صحية.

‏وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بحق كرسوع حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية، و18 شهرا وقف تنفيذ لمدة خمس سنوات.

#الاحتلال

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