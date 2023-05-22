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بحثا الأوضاع الانسانية والميدانية.. العمادي يلتقي وينسلاند بغزة

الإثنين 22 مايو 2023 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحثا الأوضاع الانسانية والميدانية.. العمادي يلتقي وينسلاند بغزة



غزة/سما/

التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مقر اللجنة بغزة، اليوم الاثنين.

واستعرض السفير العمادي مع وينسلاند مستجدات الأوضاع الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على مواصلة جهود دولة قطر لتهدئة الأوضاع والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجانبين لمحاولة تجنب تدهور الوضع الميداني، وسبل الحفاظ على الهدوء في المنطقة وآليات الوقف الفوري لأي إجراءات استفزازية قد تجرّ المنطقة نحو التصعيد.

وتقدم السفير العمادي بالشكر لوينسلاند على زيارته ومتابعته المتواصلة للملف الفلسطيني، مثمنًا دور الأمم المتحدة في العمل على تحقيق الهدوء والتواصل مع كافة الأطراف لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

#محمد العمادي #تور وينسلاند

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