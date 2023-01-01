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مناورة حزب الله: الحركة الأسيرة تطالب قوى محور القدس بكسر قيد الأسرى

الإثنين 22 مايو 2023 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورة حزب الله: الحركة الأسيرة تطالب قوى محور القدس بكسر قيد الأسرى



رام الله/سما/

أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، الاثنين 22 مايو 2023، أن تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال "كواجب ديني وقومي وانساني" مناط بقوى المقاومة في محور القدس.

وقالت اللجنة في بيان صحفي "لقد راقبنا بأمل مناورة مقاتلي المقاومة في الجنوب اللبناني الحبيب، وما اشتملت عليه من محاكاة لأسر جنود العدو".

وتابعت "إن هذه المناورة جاءت في ظل تحضير المعتقلين الإداريين في سجون العدو لخوض معركة جديدة لرفع الظلم عنهم وتحضيرات أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم لحراك يهدف لالزام العدو بتحريرهم".
 

وطالبت اللجنة بتحقيق حرية الأسرى، قائلة "إن بارقة الأمل الجديدة القادمة عبر حدود فلسطين الشمالية، اضافة إلى مثيلاتها من جنوب فلسطين، فإنها بالقدر الذي تجدد في أنفسنا الأمل للحرية المنشودة فإنها تعلي صوتنا بالقدر نفسه، مطالبين قوى محور القدس ألا يتأخر تحقيق احلامنا بكسر قيودنا واجتماعنا بأهلنا والسلاح".

#مناورة حزب الله

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