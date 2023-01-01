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الاحتلال يخطر بإخلاء أربع عائلات من حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية

الإثنين 22 مايو 2023 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بإخلاء أربع عائلات من حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية



الأغوار/سما/

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بإخلاء أربع عائلات فلسطينية من حمصة الفوقا، بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال أخطر بإخلاء أربع عائلات في الثالث والعشرين، والحادي والثلاثين من الشهر الحالي، إضافة إلى الثالث عشر من الشهر المقبل، من السادسة مساء، حتى التاسعة من صباح اليوم التالي، مضيفا أن العائلات تضم عشرات المواطنين من بينهم أطفال ونساء.

ويُخلي الاحتلال سنويا عشرات العائلات الفلسطينية من مساكنها في الأغوار الشمالية بالقوة، بحجة التدريبات العسكرية، ويبقى المواطنون في العراء دون مأوى.

#الاغوار

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