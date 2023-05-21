  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

خاصية مرتقبة في "واتساب" تعفيك من الحرج والمشاكل

الإثنين 22 مايو 2023 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
خاصية مرتقبة في "واتساب" تعفيك من الحرج والمشاكل



وكالات/سما/

يختبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب" القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها، وهي ميزة ينتظرها كثيرون حول العالم لكونها تعفيهم من مشكلات عدة.

ونشر الحساب الرسمي لـ"واتساب" على "تويتر"، الأحد، تغريدة تؤكد أن إطلاق هذه الميزة سيكون قريبا.

وأظهرت التغريدة، التي كانت عبارة عن رسوم تفاعلية، ميزة تعديل النصوص.

 وترمي هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين  على تعديل الرسائل حتى بعد بعثها إلى أصدقائهم وزملائهم، لإزالة الأخطاء المطبعية أو اللغوية أو كلمات يعتقدون أنها غير لائقة أو غير دقيقة.


 وبحسب مواقع تقنية، فإن "واتساب" يختبر حاليا هذه الميزة في النسخة التجريبية لمستخدمي أجهزة "أندرويد".

ومن المتوقع أن تكون متاحة لجميع المستخدمين قريبا، وستدعم لغات عدة.

وستكون الميزة على شكل خيار "حرر" بعد النقر على الرسالة، حيث يمكن تعديلها وإعادة إرسالها مجددا.

لكن هذه الميزة، كما رشح من التقارير الإخبارية، ستكون محددة بسقف 15 دقيقة من توجيه الرسالة، بمعنى أنه لا يمكن إجراء تعديلات عليها بعد انقضاء هذه المدة.

ويتيح تطبيق التواصل الفوري الشهير، الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار نسمة، حاليا خيار حذف الرسائل بعد توجيهها، لكن هذا الخيار قد يمثل المشكلة للبعض إذ يوقعهم في إحراج مع مستخدمين آخرين يرون عبارة "أن الرسالة قد حذفت".

#واتساب

الأكثر قراءة اليوم

ما هو السلاح الذي ظهر في أيدي أحد مقاتلي حزب الله خلال المناورة العسكرية جنوب لبنان؟

مشكلة تسلب النوم من عيون قادة إسرائيل.. ما هو السلاح الذي لم يظهر في مُناورة “حزب الله” الرمزية؟

هآرتس: نتنياهو يتباهى لكن العملية الأخيرة على غزة لم تغير شيئا

قناة عبرية: نتنياهو سيرد قريبا على طلب لبوتين خوفا من أزمة دبلوماسية

أسعار صرف العملات

إسرائيل تتوجه لشركات طيران لتسيير رحلات جوية مباشرة إلى السعودية

تحذيرات من تدهور اقتصاد "إسرائيل" لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

20230522044840

أسوشيتد برس: إيران تُشيّد "منشأة نووية عميقة" خارج نطاق السلاح الأمريكي على تدميرها

الأوقاف تصدر إعلانًا هامًا حول حج البدل لهذا العام

هآرتس: نتنياهو يتباهى لكن العملية الأخيرة على غزة لم تغير شيئا

16049673_303

قناة عبرية: نتنياهو سيرد قريبا على طلب لبوتين خوفا من أزمة دبلوماسية

تحذيرات من تدهور اقتصاد "إسرائيل" لهذا السبب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية