  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف تصدر إعلانًا هامًا حول حج البدل لهذا العام

الإثنين 22 مايو 2023 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تصدر إعلانًا هامًا حول حج البدل لهذا العام



غزة/سما/

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم، إعلانا هاما  حول حج البدل لهذا العام.

وأعلنت الوزارة في بيان صدر عنها، أنه يتعذّر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1444هـ/ 2023م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال.

وقالت الوزارة:" إن الجهات الرسمية أفادت بصعوبة إجراء حج البدل؛ بسبب فرض اشتراطات محدّدة للعمل في هذا المجال".

وأفادت بإيقاف العمل في مجال حج البدل عن الغير لهذا العام 1444هـ/2023م.

وحذرت المواطنين كافة من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص، داعيةً إلى ضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فورًا.

وأكدت أن هذا القرار يأتي التزامًا بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية، وأي جهة تخالف هذا القرار تقع تحت طائلة المسؤولية.

#وزارة الاوقاف

الأكثر قراءة اليوم

ما هو السلاح الذي ظهر في أيدي أحد مقاتلي حزب الله خلال المناورة العسكرية جنوب لبنان؟

مشكلة تسلب النوم من عيون قادة إسرائيل.. ما هو السلاح الذي لم يظهر في مُناورة “حزب الله” الرمزية؟

هآرتس: نتنياهو يتباهى لكن العملية الأخيرة على غزة لم تغير شيئا

قناة عبرية: نتنياهو سيرد قريبا على طلب لبوتين خوفا من أزمة دبلوماسية

أسعار صرف العملات

إسرائيل تتوجه لشركات طيران لتسيير رحلات جوية مباشرة إلى السعودية

تحذيرات من تدهور اقتصاد "إسرائيل" لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

20230522044840

أسوشيتد برس: إيران تُشيّد "منشأة نووية عميقة" خارج نطاق السلاح الأمريكي على تدميرها

هآرتس: نتنياهو يتباهى لكن العملية الأخيرة على غزة لم تغير شيئا

16049673_303

قناة عبرية: نتنياهو سيرد قريبا على طلب لبوتين خوفا من أزمة دبلوماسية

تحذيرات من تدهور اقتصاد "إسرائيل" لهذا السبب..

israeli-radio-by-arabic-1949-730x438

وثائقي عن الحرب النفسية والاستخباراتية لإذاعة إسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية