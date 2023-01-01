الأوقاف تصدر إعلانًا هامًا حول حج البدل لهذا العام

غزة/سما/

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم، إعلانا هاما حول حج البدل لهذا العام.

وأعلنت الوزارة في بيان صدر عنها، أنه يتعذّر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1444هـ/ 2023م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال.

وقالت الوزارة:" إن الجهات الرسمية أفادت بصعوبة إجراء حج البدل؛ بسبب فرض اشتراطات محدّدة للعمل في هذا المجال".

وأفادت بإيقاف العمل في مجال حج البدل عن الغير لهذا العام 1444هـ/2023م.

وحذرت المواطنين كافة من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص، داعيةً إلى ضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فورًا.

وأكدت أن هذا القرار يأتي التزامًا بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية، وأي جهة تخالف هذا القرار تقع تحت طائلة المسؤولية.