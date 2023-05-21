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جامعة بيرزيت تتصدر بطولة الجامعات لألعاب الشطرنج والكاراتيه والتايكوندو

الإثنين 22 مايو 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت تتصدر بطولة الجامعات لألعاب الشطرنج والكاراتيه والتايكوندو



جنين/سما/

 تصدرت جامعة بيرزيت، بطولة الجامعات الفلسطينية لألعاب الشطرنج والكاراتيه والتايكوندو، التي نُظمت على ملاعب الصالة الرياضية المُغلقة في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، والتي نظمها الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية وبالشراكة مع شركة جوال.

وجاء في المركز الثاني للبطولة أكثر من 100 طالب/ة يمثلون تسع جامعات، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، وثالثا المستضيف الجامعة الامريكية، وأقيمت برعايةٍ من اللجنة الأولمبية الفلسطينية وبإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة ممثل اللجنة الأولمبية نصر الشيخ، ورئيس الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية حسن ناصيف، وأعضاء الاتحاد.

وأكد الشيخ أهمية تنظيم هذه الفعالية، خاصةً أنها تأتي إحياءً لذكرى النكبة، مثمناً دور وزارة "التعليم العالي" والاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية في تعزيز الرياضة في مختلف مؤسسات التعليم العالي وتنشيطها.

من دوره، شكر ناصيف وزارة "التعليم العالي" واللجنة الأولمبية الفلسطينية على دعمهم ورعايتهم الدائمة لنشاطات الاتحاد، مثمناً نشاط الطلبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي، شاكراً "جوال" على رعايتها للاتحاد، والجامعة العربية الأمريكية على استضافة البطولة.

وأشرف على إدارة البطولة وتحكيمها كل من الاتحادات الفلسطينية الآتية: اتحاد الشطرنج، واتحاد الكاراتيه، واتحاد التايكوندو.

للاطلاع على نتائج البطولة اضغط هنا

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#جامعة بيرزيت

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