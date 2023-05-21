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افتتاح مشروع تأهيل شبكة مياه بلدة عتيل بتمويل ياباني

الإثنين 22 مايو 2023 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح مشروع تأهيل شبكة مياه بلدة عتيل بتمويل ياباني



طولكرم/سما/

احتفل في بلدة عتيل بمحافظة طولكرم، اليوم الإثنين، بانتهاء مشروع ممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)، بحضور سفير الشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيتشي.

وقدمت حكومة اليابان منحة بقيمة 84,675 دولارا إلى بلدية عتيل، لتحسين خدمات وصول المياه إلى المواطنين، حيث تم توصيل 350 منزلا بخدمات مياه الشرب النظيفة وغير المكلفة في 7 مناطق مختلفة في البلدة، من خلال استبدال 1600 متر من خطوط المياه القديمة والتالفة بخطوط جديدة، ليكون باستطاعة ما يقارب ألفي مواطن الاستفادة من خدمات المياه الجيدة في بلدة عتيل.

وأكد ناكاشيما التزام اليابان الراسخ بتعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وتنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية

ومنذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين لتصل إلى ما يزيد عن 2.3 مليار دولار، ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال وزارة المالية والتخطيط.

#عتيل

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