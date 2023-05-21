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كتيبة نابلس: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة ستشعل مزيداً من براكين الثأر والانتقام

الإثنين 22 مايو 2023 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة نابلس: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة ستشعل مزيداً من براكين الثأر والانتقام



نابلس/سما/

نعت كتيبة نابلس - سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهداء الأبطال من أبناء كتائب شهداء الأقصى الذين ارتقوا إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس، فجر اليوم الاثنين، وهم، الشهيد البطل: فتحي جهاد رزق 30 عاماً، والشهيد عبد الله أبو حمدان 24 عاماً، والشهيد محمد بلال زيتون 32 عاماً "

وأكدت الكتيبة في بيان صحفي، أن هذه الجريمة النكراء ستشعل مزيداً من براكين الثأر والانتقام، وضرب جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه على عهد الشهداء والوفاء لدمائهم "

وأشادت بأهلنا الصامدين وعوائل الشهداء الكرام وسواعد أبنائنا في كتيبة نابلس وكل المقاومين الذين جسدوا وحدة الميدان والتصدي بكل قوة لعدوان المحتل وأوقعوا في صفوفه الخسائر، رغم آلة التدمير لبيوت المقاومين، مشددة على انها  لن تتراجع عن هذا الطريق رغم حجم التضحيات حتى النصر والحرية .

#نابلس

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