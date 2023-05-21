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الاحتلال يعترف بإصابة ضابط في مخيم بلاطة

الإثنين 22 مايو 2023 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف بإصابة ضابط في مخيم بلاطة



نابلس/سما/

أصيب ضابط  إسرائيلي بجراح، فجر الإثنين، خلال اشتباكات مع مقاومين بمخيم بلاطة في نابلس بشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن الضابط أصيب بجراح بفعل شظية طلقة نارية استهدفت قوة خاصة خلال اقتحامها للمخيم.

وأوضحت أن الضابط نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت وزارة الصحة قد اعنلت عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة ستة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال أحداث مخيم بلاطة.

والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).

#مخيم بلاطة #نابلس

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