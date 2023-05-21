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"مجلس أولياء الأمور" بغزة ينوه من سلوك سلبي بين طلبة المدارس

الإثنين 22 مايو 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مجلس أولياء الأمور" بغزة ينوه من سلوك سلبي بين طلبة المدارس



غزة/سما/

أصدر المجلس المركزي لأولياء أمور الطلبة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، تعميمًا مع اقتراب انتهاء العام الدراسية والامتحانات النهائية، وما يصاحبه من سلوك سلبي بين طلبة المدارس، قائم على تمزيق الكتب، والدفاتر والملخصات، وإلقائها في الشوارع.

وقال المجلس في بيانه "لقد أجمع علماء الأمة على وجوب تعظيم اسم الله تعالى، وتعظيم القرآن الكريم ولغته العربية المجيدة، وتشنيع جرم امتهانها، أو ابتذالها، بأي صورة كانت؛ حسية أو معنوية، وعدّ ذلك كبيرة من الكبائر التي يكفر فاعلها متعمداً، ويعاقب فاعلها تساهلاً".


وأضاف "مع اقتراب انتهاء السنة الدراسية والامتحانات، ننوه بسلوك سلبي بين  طلبة المدارس، وهو تمزيق الكتب والدفاتر والملخصات، وإلقاؤها في الشوارع وفي ساحات المدارس، والتي خُطت باللغة العربية، وقد تحتوي على لفظ الجلالة".

وتابع "الجمهور الكريم، ليساهم كل منا في تعظيم اسم الله تعالى، واللغة العربية - لغة القرآن الكريم - بعدم امتهانها ابتداءً، وبدعوة الآخرين ولا سيما طلبتنا الأماجد إلى عدم إلقاء الكتب والدفاتر في الأماكن العامة، أو النفايات، صيانة لجناب الاسم الأعظم، وتنزيهاً للغة القرآن الكري

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#غزة
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