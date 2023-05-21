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موريتانيا تؤكد رفضها لأية إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس

الإثنين 22 مايو 2023 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
موريتانيا تؤكد رفضها لأية إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس



نواكشوط/سما/

 أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اقتحام مسؤول إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك.

 وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان، أن اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك خطوة استفزازية جديدة لمشاعر المسلمين وخرق سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشددة على موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها التام لكل ما يمكن أن يدعم مساعيه لاسترجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

 وجددت موريتانيا رفضها المطلق لأية إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة لحماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته ولوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة.

#موريتانيا

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