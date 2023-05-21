  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

الإثنين 22 مايو 2023 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء 23 مايو 2023.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (20/2023)، بالإضافة إلى الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (20/2023).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مشيرة إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين (20/2023): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (20/2023): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

#معبر رفح #السفر

الأكثر قراءة اليوم

ما هو السلاح الذي ظهر في أيدي أحد مقاتلي حزب الله خلال المناورة العسكرية جنوب لبنان؟

هل سيتم حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب إلى انتخابات مبكرة؟

مشكلة تسلب النوم من عيون قادة إسرائيل.. ما هو السلاح الذي لم يظهر في مُناورة “حزب الله” الرمزية؟

مستوطنو الشمال غاضبون من حكومة الاحتلال بسبب مستوطنات الجنوب

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في تسمم 200 جندي داخل قاعدة عسكرية

حكومة الاحتلال تصادق على مجموعة من القرارات لتهويد القدس

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

16049673_303

قناة عبرية: نتنياهو سيرد قريبا على طلب لبوتين خوفا من أزمة دبلوماسية

تحذيرات من تدهور اقتصاد "إسرائيل" لهذا السبب..

israeli-radio-by-arabic-1949-730x438

وثائقي عن الحرب النفسية والاستخباراتية لإذاعة إسرائيلية

2023-05-21_21-58-20_986655

مشكلة تسلب النوم من عيون قادة إسرائيل.. ما هو السلاح الذي لم يظهر في مُناورة “حزب الله” الرمزية؟

قناة عبرية : إسرائيل تدرس وقف إدخال بعض المواد الخام لغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية