وزارة الصحة: الاحتلال ينتهك القوانين الدولية بحق المسعفين

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القوانين الدولية الإنسانية من خلال اعتداءاتها المتصاعدة بحق الطواقم الطبية وعرقلة عملهم، وحرمان المرضى من حصولهم على العلاج اللازم.

وأوضحت "الكيلة" في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال عرقلت عمل المسعفين وسيارات الإسعاف، في مخيم بلاطة بنابلس، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني من أجل نقل الجرحى وتقديم العلاج لهم فجر اليوم.

وذكرت "الكيلة" أن مجلس وزراء الصحة العرب طالبَ المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، أمس الأحد، بضرورة التدخل العاجل والفوري لوقف انتهاكات الاحتلال ضد كوادر العمل الصحي والمسعفين ومراكز العلاج والمرضى.

وتنتهك قوات الاحتلال والمستوطنين يوميًّا حرمة مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي، ويعتدون على المرضى والمسعفين ويعرقلون حركتهم، بما يتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفقًا لبيان "الكيلة".