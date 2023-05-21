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"سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك" تحذفان أغنية "أنا دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف

الإثنين 22 مايو 2023 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك" تحذفان أغنية "أنا دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف



وكالات / سما /

أكّد الفنان الفلسطيني محمد عساف قيام منصتيّ "سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك" بحذف أغنيته "دمي فلسطيني" التي يزيد عمرها عن 8 سنوات، بحجّة أنّ "معاداة السامية" وأنّ "الأغنية تحرض على العدو الصهيوني".

وقال الفنان محمد عساف لصحيفة "العربي الجديد" إنّه فوجئ صباح اليوم الأحد، بانتشار أخبار على صفحات مواقع التواصل تفيد بحذف أغنيته، وعندما راجع صفحته على منصتي "سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك" تبيّن له أنه تم حذف أغنية "دمي فلسطيني"، وعقّب على ذلك بالقول إن حذف الأغنية يزيده شرفًا، وذلك بأن تكون أغنياته "تعبّر عن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال".

وأضاف محمد عساف: "حتى لو حذفوا هذه الأغنية فهي موجودة في ذاكرة ووجدان كل فلسطيني وكل حر شريف يدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته واستقلاله". واعتبر أنّ الفعل الذي قامت به "سبوتيفاي" و"آبل ميوزي" يدل على "معاداتهما هما ومن يسير على خطاهما للحرية والعدالة ولقضية فلسطين الحرة الشريفة، ولكل حر شريف ينادي بالحرية في هذا العالم المختل". تجدر الإشارة إلى أنّ أغنية "دمي فلسطيني" التي تم طرحها عام 2015، من كلمات سليمان العساف وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي.

 

 

 

 

#سبوتيفاي #آبل ميوزيك #أنا دمي فلسطيني #محمد عساف

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