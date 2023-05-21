الهباش: جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا ووطننا

رام الله / سما /

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلية لن تكسر إرادة شعبنا، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا ووطننا بكل الوسائل الممكنة.

وأكد الهباش في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، أن مقاومة المحتل حق مشروع كفلته القوانين الدولية والإنسانية كافة، وأن شعبنا يقاوم المحتل بصدور عارية وبإرادة وعزيمة لا تلينان.

وشدد على أن الاحتلال يرتكب الجرائم لإدراكه أن المجتمع الدولي لن يحرك ساكنا تجاه حماية الفلسطينيين، ما جعل دولة الاحتلال تشعر كأنها دولة فوق القانون وفوق العقاب.

وأضاف أن شعبنا سيبقى في أرضه، ولن يرحل عنها مهما بلغت جرائم الاحتلال ومهما كانت تضحيات شعبنا، ومهما كان الخذلان من القريب والبعيد، فنحن نقاوم المحتل منذ مئة عام مضت، ومستعدون لمقاومته مئة عام أخرى، ولن نستسلم ولن نرفع الراية، مضيفا أن وعد الله بنصر عباده سيتحقق وسيزول هذا الاحتلال المجرم وطغيانه عن أرضنا.

ودعا الهباش أبناء شعبنا وأطيافه إلى التمسك بالوحدة والترابط والتكاتف أمام آلة الإجرام الإسرائيلية وبطش الاحتلال، الذي لا يفرق بين فلسطيني وآخر، ولا بين مدينة وأخرى، فكل فلسطيني في نظره هدف للقتل، معربا عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.