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جماهير حاشدة تشيع جثامين الشهداء الثلاثة في نابلس

الإثنين 22 مايو 2023 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير حاشدة تشيع جثامين الشهداء الثلاثة في نابلس



رام الله / سما /

شيعت جماهير فلسطينية حاشدة، اليوم الإثنين، جثامين الشهداء الثلاثة، فتحي جهاد رزق (30 عاماً)، عبد الله يوسف أبو حمدان (24 عاماً)، محمد بلال زيتون (32 عاماً) في نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، وصولاً إلى الدوار الرئيس وسط المدينة، ومن ثم إلى منازل الشهداء في مخيم بلاطة، لإلقاء نظرة الوداع عليهم.

وأدَّى المشيعون الصلاة على الشهداء في مسجد عباد الرحمن، ومن ثم ووريت الجثامين الثرى في مقبرة المخيم.

وردد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، داعين الى تجسيد الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة 6 آخرين على الأقل، جروح أحدهم حرجة، وتفجير عدد من المنازل.

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