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28 ناديا يشاركون في بطولة كأس غزة

الإثنين 22 مايو 2023 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
28 ناديا يشاركون في بطولة كأس غزة



غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية, عن المشاركين في بطولة كأس قطاع غزة للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وذكرت التقارير, أن 28 ناديا سيشاركون في بطولة الكأس, المقرر سحب قرعتها يوم 20 يونيو القادم, على أن تنطلق في 21 يوليو.

وأوضحت أن 4 أندية فقط من الدرجتين الثانية والثالثة, وافقت على الظهور في البطولة, باعتبار أنها اختيارية بالنسبة لهم, في حين يشارك 24 ناديا من الدرجتين الممتازة والأولى.

وبيّنت أن الرباعي هم الأقصى والجلاء والاستقلال وجماعي رفح, إذ سيلعبون في دور الـ32 مع أندية الدرجتين الممتازة والأولى.

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