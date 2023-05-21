28 ناديا يشاركون في بطولة كأس غزة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية, عن المشاركين في بطولة كأس قطاع غزة للموسم الكروي الجديد 2023-2024.



وذكرت التقارير, أن 28 ناديا سيشاركون في بطولة الكأس, المقرر سحب قرعتها يوم 20 يونيو القادم, على أن تنطلق في 21 يوليو.



وأوضحت أن 4 أندية فقط من الدرجتين الثانية والثالثة, وافقت على الظهور في البطولة, باعتبار أنها اختيارية بالنسبة لهم, في حين يشارك 24 ناديا من الدرجتين الممتازة والأولى.



وبيّنت أن الرباعي هم الأقصى والجلاء والاستقلال وجماعي رفح, إذ سيلعبون في دور الـ32 مع أندية الدرجتين الممتازة والأولى.