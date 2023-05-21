الشعبية تدعو لحوار لبحث التباينات القائمة في نقابة الصحفيين

رام الله / سما /

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى حوار نقابي بين الاجسام الصحفية لانهاء الخلافات بينها.

وقالت في بيان لها:"وعلى هذا الأساس، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على شرعية نقابة الصحفيين، ندعو إلى حوار مسؤول بين الأجسام الصحفية كافة لبحث التباينات القائمة، وبما يقود لاتفاق على عقد مؤتمر خلال فترة يُتفق عليها دون إقصاء لأحد، ويعزز من مكانة ودور النقابة".

واوضحت ان اجتماع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، ناقش التباينات في هذا الملف وان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على وحدة النقابات والاتحادات الشعبية، وعلى أن تعكس عضويتها تمثيلاً حقيقياً وشاملاً للفئات التي تمثلها، ودون أي إجحاف نتيجةً للانتماء السياسي.

ودعت الى تعزيز ديمقراطية النقابات والاتحادات من خلال عقد مؤتمراتها الدورية، وانتخاب قياداتها على مختلف المستويات.

واكدت رفض أي محاولات لتعميم الانقسام البغيض على النقابات والاتحادات الشعبية، والعمل على أن تكون ميداناً نقيضاً له، وعامل إسناد لجهود إنهائه.

واعتبرت ان التحديات والمؤامرات التي تواجهها الساحة الفلسطينية، والاعتداءات الاسرائيلية التي لا تتوقف في الضفة والحرب الأخيرة على قطاع غزه، تستدعي أكثر من أي وقت مضى البحث في وحدة الاتحادات والنقابات الفلسطينية، كما في المؤسسات الوطنية.

واضافت:"وفي هذا السياق تكمن أهمية معالجة التباينات والخلافات بشأن عقد مؤتمر نقابة الصحفيين بمسؤولية عالية؛ كي تتمكن القيام بمهامها المحورية على أكمل وجه في فضح سياسات العدو وجرائمه، ومخططاته التصفوية أمام الرأي العام الدولي".