الاحتلال يهدم منزلا وخيمة سكنية بمسافر يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا وخيمة سكنية في تجمع ماعين بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا للمواطن ذياب أحمد حمامدة على مساحة 80 مترا مربعا، وخيمة زراعية للمواطن عايد حمامدة للمرة الخامسة.

وأشار مخامرة إلى أن الاحتلال أخطر عددا كبيرا من منازل المواطنين في منطقة "ماعين" بالهدم، بهدف التوسع الاستيطاني.

كما هدمت جرافات الاحتلال أرضية منزل (تسوية) قيد الإنشاء على مسحاة 200 متر، للمواطن ناصر رمضان الاتمين في منطقة زويدين في بادية شرق يطا.