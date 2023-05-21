  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزلا وخيمة سكنية بمسافر يطا جنوب الخليل

الإثنين 22 مايو 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا وخيمة سكنية في تجمع ماعين بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا للمواطن ذياب أحمد حمامدة على مساحة 80 مترا مربعا، وخيمة زراعية للمواطن عايد حمامدة  للمرة الخامسة.

وأشار مخامرة إلى أن الاحتلال أخطر عددا كبيرا من منازل المواطنين في منطقة "ماعين" بالهدم، بهدف التوسع الاستيطاني.

كما هدمت جرافات الاحتلال أرضية منزل (تسوية) قيد الإنشاء على مسحاة 200 متر، للمواطن ناصر رمضان الاتمين في منطقة زويدين في بادية شرق يطا.

#الخليل #الاحتلال #مسافر يطا

الأكثر قراءة اليوم

ما هو السلاح الذي ظهر في أيدي أحد مقاتلي حزب الله خلال المناورة العسكرية جنوب لبنان؟

هل سيتم حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب إلى انتخابات مبكرة؟

"حزب الله" ينفذ مناورة عسكرية ويبعث برسائل تحذير لـ"إسرائيل"

مستوطنو الشمال غاضبون من حكومة الاحتلال بسبب مستوطنات الجنوب

"الجهاد": استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأساً على عقب

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في تسمم 200 جندي داخل قاعدة عسكرية

حكومة الاحتلال تصادق على مجموعة من القرارات لتهويد القدس

الأخبار الرئيسية

اشتية : سيادة الاحتلال على القدس مزعومة وروايته مزورة

بالفيديو: كيف تسللت القوة الإسرائيلية الخاصة إلى جنين؟

photo_2023-05-22_00-49-20

3 شهداء برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة (صور وفيديو)

168464862707805500

واشنطن قلقة من اقتحام بن غفير للأقصى ومنزعجة من عودة المستوطنين لـ"حومش"

photo_2023-05-21_19-51-03

حماس: المقاومة في انعقاد مستمر لبحث الرد على اقتحام الأقصى واجتماع حكومة نتنياهو داخل أنفاقه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية