رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

- القروض السكنية وضربة الفوائد الباهظة

- معضلة الميزانية: توتر داخل الائتلاف والحرديم يصرون على مطالبهم وإلا لن يصوتوا إلى جانب الميزانية

- عملية دعس جندي بحوارة وإصابة بجروح متوسطة

- دم العرب أصبح مباحا من إسرائيل ومسيرة مركبات إلى القدس ضد الجريمة

- مواجهات عنيفة بين المتدينين والعلمانيين في بلدة حريش بوادي عارة وإصابة امرأة بكسور بعد الاعتداء عليها

* "معاريف":

- الحكومة تواجه تهديدا من داخل الائتلاف

- حزب بن غفير يهدد بعدم دعم الميزانية إذا لم تحول الأموال إلى وزارة النقب والجليل

- 230 خبيرا اقتصاديا يحذرون نتنياهو من أن إقرار الميزانية الحالية سيحول إسرائيل إلى دولة عالم ثالث

- الحكومة ستحاول إقرار الميزانية خلال يومين

- ليبرمان: نتنياهو يستحق أن يحرق في نار جهنم يوميا

- مصر والأردن تنددان باقتحام بن غفير للأقصى ومقرب منه أكد أن نتنياهو سمح له بالاقتحام

- نتنياهو من أنفاق الحرم القدسي: القدس عاصمتنا قبل لندن وواشنطن

* "هآرتس":

- الميزانية تنطلق في الكنيست: الأموال الائتلافية تضرب رقما قياسيا وخدمات الجمهور في الحضيض

- الوزراء عارضوا بحث خطة تطوير القدس الشرقية وتم إلغاء ذلك في حين أقروا الدعم لمنظمات يمينية تعمل على تهويد القدس

- بن غفير يقتحم الأقصى ويؤدي الصلاة رغم منع صلوات اليهود

- الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: بن غفير اقتحم الأقصى مثل اللصوص وعلى المجتمع الدولي التدخل