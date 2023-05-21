فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
- القروض السكنية وضربة الفوائد الباهظة
- معضلة الميزانية: توتر داخل الائتلاف والحرديم يصرون على مطالبهم وإلا لن يصوتوا إلى جانب الميزانية
- عملية دعس جندي بحوارة وإصابة بجروح متوسطة
- دم العرب أصبح مباحا من إسرائيل ومسيرة مركبات إلى القدس ضد الجريمة
- مواجهات عنيفة بين المتدينين والعلمانيين في بلدة حريش بوادي عارة وإصابة امرأة بكسور بعد الاعتداء عليها
* "معاريف":
- الحكومة تواجه تهديدا من داخل الائتلاف
- حزب بن غفير يهدد بعدم دعم الميزانية إذا لم تحول الأموال إلى وزارة النقب والجليل
- 230 خبيرا اقتصاديا يحذرون نتنياهو من أن إقرار الميزانية الحالية سيحول إسرائيل إلى دولة عالم ثالث
- الحكومة ستحاول إقرار الميزانية خلال يومين
- ليبرمان: نتنياهو يستحق أن يحرق في نار جهنم يوميا
- مصر والأردن تنددان باقتحام بن غفير للأقصى ومقرب منه أكد أن نتنياهو سمح له بالاقتحام
- نتنياهو من أنفاق الحرم القدسي: القدس عاصمتنا قبل لندن وواشنطن
* "هآرتس":
- الميزانية تنطلق في الكنيست: الأموال الائتلافية تضرب رقما قياسيا وخدمات الجمهور في الحضيض
- الوزراء عارضوا بحث خطة تطوير القدس الشرقية وتم إلغاء ذلك في حين أقروا الدعم لمنظمات يمينية تعمل على تهويد القدس
- بن غفير يقتحم الأقصى ويؤدي الصلاة رغم منع صلوات اليهود
- الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: بن غفير اقتحم الأقصى مثل اللصوص وعلى المجتمع الدولي التدخل