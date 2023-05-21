البطل محمد عطا الله يحقق ذهبية سباق "الدواثلون" في البطولة العربية الدولية

غزة / سما /

حصل لاعب منتخب فلسطين محمد عطا الله في لعبة "الترايثلون" الثلاثي الحديث على الميدالية الذهبية في سباق السبرنت "الدواثلون" بعد حصوله على المركز الأول على فئته العمرية، والترتيب الثاني على مستوى كافة الفئات العمرية في البطولة العربية الدولية المقامة بمدينة "شرم الشيخ" من 18-22مايو الجاري.

وجرت البطولة بمشاركة أكثر من 200 لاعبا ولاعبة من عدد من أبطال الدول الافريقية والأوروبية والاسيوية، وهي :مصر، اليابان ، البحرين، سويسرا، فلسطين، العراق ،السعودية، الجزائر، الكويت، الإمارات، كازاخستان، بولندا، التشيك ، قطر، وسلوفاكيا، النمسا ، المغرب، ليبيا، وغيرها من الدول الآسيوية والأوربية.

وشارك البطل عطاالله في سباق الدواثلون "السبرنت» في فئته العمرية، بعد أن حقق زمناً جديداً في البطولة في جميع مراحل السباق لكافة الفئات العمرية، والتي شارك فيها أكثر من اربعين لاعباً لمسافة 5 كم جري،و20 كم دراجات، و2.5 كم جري. وهو يشارك للمرة الثانية خارجيا. وسبق للبطل "عطاالله" أن حقق الميدالية البرونزية في بطولة دول " غرب اسيا" التي جرت في مدينة العقبة المملكة الأردنية الهاشمية العام الماضي2022.​

وقد استطاع اللاعب عبد الله أبو شباب في البطولة تحقيق المركز الخامس عربياً في فئة النخبة بعد دول: المغرب ومصر والجزائر؛ حيث استطاع من خلال نتائجه تعزيز فرص مشاركته في دورة الألعاب الاولمبية الصيفية في باريس العام القادم 2024 وذلك بعد حصوله على نقاط جديدة تضاف إلى نقاطه المؤهلة للدورة.

وهاتف المهندس محمد أبو طير رئيس اتحاد "الترايثلون" البعثة الرياضية المتواجدة بمدينة شرم الشيخ وهنأهم على إنجازهم الجديد في البطولة، وأهدى هذا الإنجاز الكبير للجنة الأولمبية برئاسة الفريق جبريل الرجوب ونائبه د. أسعد المجدلاوي. وقدم أبو طير الشكر والتقدير للاتحاد المصري ممثلا برئيسة اللواء أحمد ناصر على تسهيل وتذليل العقبات أمام مشاركة فريق فلسطين في البطولة، واستضافته للوفد الفلسطيني، والتنظيم الرائع والمشرف للبطولة.

بدوره أكد راشد المصري عضو الاتحاد ومسئول اللجنة الفنية بأن مشاركة البطلين "أبو شباب وعطا الله" تأتي ضمن خطة الاتحاد في المتابعة المستمرة لعناصر المنتخب. مضيفاً أن المنافسات كانت قوية ،لكن لاعبينا استطاعوا تحقيق ذهبية، وتحسين أرقامهم، رغم الظروف الصعبة، ونقص الإمكانات المادية واللوجستية لديهم ؛ مشيراً إلى أن اللاعب "عطا الله" خضع لبرنامج تدريبي متواصل لمدة ثلاثة اشهر قبل مشاركته بالبطولة تحت إشراف المدرب حسن موسى، فيما طور" أبو شباب" أدائه بعد انخراطه في برنامج الإعداد الأولمبي، واحتكاكه باللاعبين الدوليين في مشاركاته الخارجية.













