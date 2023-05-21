الإعلان عن مكافأة مالية للمنتخب الوطني للشاطئية

غزة / سما /

أعلن مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية عن مكافأة مالية بقيمة 5000 دولار لمنتخب كرة القدم الشاطئية بعد مشاركتهم المشرفة وحصولهم على المركز الثالث في بطولة كأس العرب التي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد هنية أن النتائج التي حققها المنتخب تدعو إلى الفخر بالمستوى المميز والروح القتالية التي قدمها اللاعبون، رغم الظروف الصعبة التي واكبت البطولة أثناء العدوان من الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأشاد هنية بالجهاز الفني بقيادة الكابتن سامي سالم والجهاز المعاون، وبإدارة البعثة برئاسة صلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم، وتمنى أن تكون هذه البطولة مقدمة لإنجازات جديدة للكرة الفلسطينية، وأبدى ثقته بمستقبل اللعبة بعد الأداء المشرف والوصول إلى نصف النهائي وتحقيق المركز الثالث.