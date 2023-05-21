  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو .. سان جيرمان يتخطى عقبة أوكسير بصعوبة.. ومبابي يدون ثنائية

الإثنين 22 مايو 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. سان جيرمان يتخطى عقبة أوكسير بصعوبة.. ومبابي يدون ثنائية



وكالات / سما /

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على مضيفه أوكسير 2-1 أمس الأحد، ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل كيليان مبابي ثنائية فريقه سان جيرمان (6 و8)، ليرفع رصيده إلى 28 هدفا في صدارة هدافي المسابقة.

وقلص اللاعب المالي سينايوكو النتيجة بهدف في الشوط الثاني (51).

وبهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن وصيفه لونس مع بقاء مرحلتين على النهاية. وبات تتويج الفريق العاصمي باللقب مسألة وقت منطقيا، حيث سيواجه ستراسبورغ في المرحلة المقبلة.

أما فريق أوكسير فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

#باريس سان جيرمان #كيليان مبابي #أوكسير

الأكثر قراءة اليوم

ما هو السلاح الذي ظهر في أيدي أحد مقاتلي حزب الله خلال المناورة العسكرية جنوب لبنان؟

هل سيتم حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب إلى انتخابات مبكرة؟

"حزب الله" ينفذ مناورة عسكرية ويبعث برسائل تحذير لـ"إسرائيل"

إيران: 6 قتلى من حرس الحدود واعتقال مجموعة مرتبطة بإسرائيل

مستوطنو الشمال غاضبون من حكومة الاحتلال بسبب مستوطنات الجنوب

"الجهاد": استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأساً على عقب

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في تسمم 200 جندي داخل قاعدة عسكرية

الأخبار الرئيسية

بالفيديو: كيف تسللت القوة الإسرائيلية الخاصة إلى جنين؟

photo_2023-05-22_00-49-20

3 شهداء برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة (صور وفيديو)

168464862707805500

واشنطن قلقة من اقتحام بن غفير للأقصى ومنزعجة من عودة المستوطنين لـ"حومش"

photo_2023-05-21_19-51-03

حماس: المقاومة في انعقاد مستمر لبحث الرد على اقتحام الأقصى واجتماع حكومة نتنياهو داخل أنفاقه

photo_2023-05-21_17-31-29

فيديو: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دعس في حوارة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية