فيديو .. سان جيرمان يتخطى عقبة أوكسير بصعوبة.. ومبابي يدون ثنائية

وكالات / سما /

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على مضيفه أوكسير 2-1 أمس الأحد، ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل كيليان مبابي ثنائية فريقه سان جيرمان (6 و8)، ليرفع رصيده إلى 28 هدفا في صدارة هدافي المسابقة.

وقلص اللاعب المالي سينايوكو النتيجة بهدف في الشوط الثاني (51).

وبهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن وصيفه لونس مع بقاء مرحلتين على النهاية. وبات تتويج الفريق العاصمي باللقب مسألة وقت منطقيا، حيث سيواجه ستراسبورغ في المرحلة المقبلة.

أما فريق أوكسير فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.