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بالفيديو: كيف تسللت القوة الإسرائيلية الخاصة إلى جنين؟

الإثنين 22 مايو 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: كيف تسللت القوة الإسرائيلية الخاصة إلى جنين؟



رام الله / سما /

وثّقت كاميرات المراقبة في منطقة خلة الصوحة في مدينة جنين، لحظة تسلل عناصر القوات الإسرائيلية الخاصة بزيّ عسكري.

ونشرت وسائل إعلام محلية، مقطع فيديو من عدة كاميرات مراقبة، يظهر أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت فجر اليوم الاثنين، إلى خلة الصوحة في مدينة جنين، وبعضهم كان يتخفى بزيّ مدني.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت من مدينة جنين بعد اعتقالها مجموعة من الشبان.

وذكر الاعلام العبري انعملية اقتحام جنين استمرت 4 ساعات وشاركتفيه قوات من جفعاتي ووحدة ماجلان وقوات من الدوفدوفان وقوات من حرس الحدود و الكتيبة 50 التابعة للناحل.

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