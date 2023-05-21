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أنشيلوتي يستشيط غضباً تجاه فالنسيا بعد الإساءة لفينيسيوس

الإثنين 22 مايو 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يستشيط غضباً تجاه فالنسيا بعد الإساءة لفينيسيوس



وكالات / سما /

أطلق المُدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مُدرب ريال مدريد، تصريحاً غاضباً بعد الإساءات العنصرية التي طالت لاعبه فينيسيوس في مُباراة الفريق ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

وحقق فالنسيا فوزاً مُهماً في صراع البقاء على أرض ميستايا بهدفٍ دون رد، ولكن جمهوره دون قصة جديدة في سلسلة العنصرية القبيحة تجاه فينيسيوس.

واشتعلت الأجواء في ثُلث الساعة الأخير بعد إطلاق الجمهور هتافات عنصرية ضد فينيسيوس، وتصاعدت حرارة الأجواء وصولاً لطرد اللاعب البرازيلي في الدقيقة 90+7.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”لقد تحدثت مع فينيسيوس خلال المُباراة، لأن الأجواء كان ساخنة جداً وسيئة جداً”.

وتابع :”لقد سألت فينيسيوس إذا كان يُريد إكمال المُباراة، لم أرغب في استبداله ليظهر أن السبب البيئة العنصرية، هذا لم يحدث لي من قبل”.

وأضاف مُدرب الميرنجي :”هذا ليس مقبولاً، الدوري الإسباني لديه مُشكلة والمُشكلة ليست في فينيسيوس، هو ضحية”.

وتابع :”لا يُمكنك أن تلعب كرة القدم بهذه الطريقة، كُنت سأقول الأمر ذاته لو كُنا فُزنا، إهانة فينيسيوس كانت طوال الوقت، أنا حزين جداً، علينا أن نُوقف ذلك نحن في عام 2023″.

وأضاف أنشيلوتي :”الملعب بأكمله كان يصرخ (قرد ..قرد..قرد)، أنا حزين جداً، لم يحدث شيء مثل هذا لي من قبل”.

وتابع مُدرب الميرنجي :”فينيسيوس شاب، وكان يرغب في المُواصلة، ولكن في هذه الظروف هذا أمر مُعقد جداً”.

وواصل أنشيلوتي دفاعه عن فينيسيوس بالقول :”اللاعب حزين لأن كل ما يُريده هو أن يلعب كرة القدم، هو لم يكن غاضباً، هو كان حزينا”.

وأضاف :”بالنسبة لي كان يجب أن نُوقف المُباراة، ليس اللاعب من جن جنونه ولكن الملعب هو الذي جن جنونه، لم أشاهد أبداً ملعباً بالكامل يُطلق هتافاً عنصرياً”.

وتابع أنشيلوتي :”بالطبع مثل كل الشباب عليهم أن يتطوروا، ولكن حينما يهينك ملعبُ بأكمله فإن اللاعبين الصغار لا يعرفون كيف يتمالكون أعصابهم، زملاؤه والنادي يدعمونه بكل شيء”.

#أنشيلوتي #فالنسيا #ريال مدريد #فينيسيوس جونيور

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