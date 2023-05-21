ليفاندوفسكي يلعب في رأس كيميتش بسبب برشلونة!

وكالات / سما /

يحاول المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رأس حربة فريق برشلونة الإسباني، اللعب في رأس زميله السابق في بايرن ميونخ الألماني، جوشوا كيميتش، من أجل الانتقال للعب في البارسا بالموسم المقبل.

ويدخل كيميتش مدار برشلونة في الفترة الماضية من أجل الحصول على توقيعه لترميم خط وسط كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، بعد رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

ورد ليفاندوفسكي على سؤال بخصوص ما سيقوله لكيميتش لو اتصل به من أجل الانتقال لبرشلونة، في حوار نشرته صحيفة سبورت الإسبانية” سأقول له أن الأمر يستحق التفكير، عليك القدوم إلى هنا”.

وأضاف روبرت” نمط الحياة وبرشلونة نفسه والأجواء المحيطة مختلفة عن بايرن ميونخ، نعم البايرن ناد كبير مثل برشلونة ولكن هناك اختلافات فيما يتعلق بالحياة، اللغة، التحديات التي نعيشها هنا والخبرات”.

ولعب ليفاندوفسكي رفقة كيميتش سبعة مواسم في بايرن ميونخ، لذلك يرغب البولندي في مزاملته من جديد، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل تمسك البايرن بتواجد اللاعب في تشكيلته بالموسم القادم.