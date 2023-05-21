فيديو.. فالنسيا يفوز على ريال مدريد بهدفٍ نظيف في الدوري

وكالات / سما /

حقق فريق فالنسيا انتصاراً مهماً على ضيفه ريال مدريد بهدفٍ نظيف ضمن فعاليات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف فريق فالنسيا على ملعبه منافسه ريال مدريد، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفٍ نظيف ليبتعد الخفافيش على صراع منطقة الهبوط.

وأصبح فالنسيا بعيد عن صراع منطقة الهبوط بفارق خمس نقاط عن بلد الوليد صاحب المركز الثامن عشر.

ونجح اللاعب نوجويرول في تسجيل هدف الانتصار لأصحاب الأرض بالدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بصناعة من الهولندي كلويفرت.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فالنسيا للنقطة 40 في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 71 في المركز الثالث.