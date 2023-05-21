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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 22 مايو 2023 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها الرئيسة، على خبر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، واجتماع حكومة نتنياهو أسفل حائط البراق ورصدها ميزانيات لمزيد من عمليات تهويد القدس.

 

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- نتنياهو يواصل اللعب بالنار بعقد اجتماع حكومته داخل أنفاق البراق

- رصد ميزانيات ضخمة لتهويد القدس والمتطرف "بن غفير" يقتحم الأقصى

- الرئاسة: اقتحامات الأقصى مدانة ومرفوضة ووجود نتنياهو وحكومته في القدس لا يغير من حقيقة فلسطينيتها شيئا

- مستوطنون يعربدون في الخليل "ابتهاجا" باستيلائهم على أحد المباني بالبلدة القديمة

- النوادي الأرمنية الثلاثة في القدس ترفض تأجير "حديقة البقر" وتعتبره صفقة ملتوية

- رفض فلسطيني وعربي وإسلامي لاجتماع حكومة الاحتلال في أنفاق البراق في القدس

- اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف

- الاحتلال يجرف 30 دونما في النويعمة ويخطر بالاستيلاء على 14.5 دونما قرب نابلس

- قافلة مركبات احتجاجية ضد العنف والجريمة بأراضي الـ48

- مسؤولون فرنسيون يقاطعون سموتريتش خلال مؤتمر في باريس الشهر المقبل

 

* "الأيام":

- حكومة نتنياهو تجتمع أسفل حائط البراق وتقر مشاريع استيطانية عدة لتهويد القدس

- أبو ردينة: اجتماع نتنياهو بالقدس لا يغير من حقيقة فلسطينيتها

- بن غفير يقتحم الأقصى: نحن أصحاب الأرض هنا في القدس وأرض إسرائيل

- مواجهات في الطور ومخيم شعفاط واعتقال 4 مقدسيين في بلدة سلوان

- الخليل: مستوطنون يعربدون ابتهاجا باستيلائهم على أحد المباني

- تجريف أراضٍ في قرى نابلس وأريحا وإخطـار بالاستيلاء علـى 14.5 دونـما

- قافلة مركبات احتجاجية ضد العنف والجريمة بأراضي الـ48

- موسكو تؤكد وزيلينسكي ينفي سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت

 

* "القدس":

- بن غفير يقتحم المسجد الأقصى والحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها أسفله

- تجريف وإخطارات ومداهمات واعتداءات للمستوطنين

- إسرائيل ترصد ميزانيات ضخمة لتهويد القدس

- عزل ثلاثة أسرى في زنازين النقب بعد الاعتداء عليهم

- سموتريتش: حومش تنضم للمجلس الاستيطاني شومرون

- مسؤولون فرنسيون يقاطعون سموتريتش خلال مؤتمر في باريس

- النوادي الأرمنية الثلاثة في القدس ترفض تأجير "حديقة البقر" وتعتبره صفقة ملتوية

#الصحف الفلسطينية

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