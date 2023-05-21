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الشيخ: حكومة الاحتلال تطلق يد جيشها لارتكاب جرائم يومية بحق شعبنا

الإثنين 22 مايو 2023 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: حكومة الاحتلال تطلق يد جيشها لارتكاب جرائم يومية بحق شعبنا



رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن حكومة الاحتلال تطلق يد جيشها لارتكاب جرائم يومية بحق شعبنا البطل، وآخر هذه الجرائم ما حصل الليلة من قتل وتدمير في مخيم الصمود "بلاطة".

وأضاف الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته، اليوم الإثنين، أن حكومة الاحتلال تعلن حربا مفتوحة على الفلسطينيين بالقتل وتدمير المنازل والاستيطان واستباحة المقدسات، ما يتطلب من الكل الفلسطيني الوحدة والتلاحم ووضع سياسات لمواجهة هذه الغطرسة وهذا التصعيد الخطير.

وتابع: حكومة الاحتلال تعلن أن ثمن بقائها واستمرار ائتلافها هو الدم الفلسطيني.

#حسين الشيخ #حكومة الاحتلال

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