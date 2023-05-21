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الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا

الإثنين 22 مايو 2023 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها، والتي كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وعدد آخرين من الجرحى بينهم حالة خطيرة.

واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء المستوى السياسي الإسرائيلي وموافقته.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وستتابع الوزارة هذه الجريمة البشعة مع الجنائية الدولية، مطالبة المدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد، وصولا إلى محاسبة القتلة والمجرمين ومحاكمتهم.

#وزارة الخارجية #المحكمة الجنائية الدولية

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