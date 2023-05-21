  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انفجار يهز نتانيا .. محاولة اغتيال باستخدام طائرة مفخخة

الإثنين 22 مايو 2023 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار يهز نتانيا .. محاولة اغتيال باستخدام طائرة مفخخة



القدس المحتلة / سما /

تحقق الشرطة الإسرائيلية في اشتباه بانفجار طائرة بدون طيار مفخخة مساء (الأحد) في نتانيا.

وافادت صحيفة يديعوت احرنوت بأن مكان الانفجار في شارع يعيش فيه مجرم معروف و إنّ ما حصل قد يكون محاولة اغتيال لأحد عناصر عصابات الجريمة في "إسرائيل". .

تقدر الشرطة الإسرائيلية أن خلفية الحادث من المحتمل أن تكون جنائية ، حيث يُزعم أن التفحير كان يستهدف شقة يعيش فيها شخص معروف للشرطة. في الوقت نفسه ، يجري التحقيق في احتمال إلقاء عبوة ناسفة من سطح المبنى.

وقال سكان المدينة إنهم سمعوا دوي انفجار شديد "هز المدينة كلها".

الأكثر قراءة اليوم

ما هو السلاح الذي ظهر في أيدي أحد مقاتلي حزب الله خلال المناورة العسكرية جنوب لبنان؟

هل سيتم حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب إلى انتخابات مبكرة؟

"حزب الله" ينفذ مناورة عسكرية ويبعث برسائل تحذير لـ"إسرائيل"

إيران: 6 قتلى من حرس الحدود واعتقال مجموعة مرتبطة بإسرائيل

مستوطنو الشمال غاضبون من حكومة الاحتلال بسبب مستوطنات الجنوب

"الجهاد": استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأساً على عقب

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في تسمم 200 جندي داخل قاعدة عسكرية

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-22_00-49-20

3 شهداء برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة (صور وفيديو)

168464862707805500

واشنطن قلقة من اقتحام بن غفير للأقصى ومنزعجة من عودة المستوطنين لـ"حومش"

photo_2023-05-21_19-51-03

حماس: المقاومة في انعقاد مستمر لبحث الرد على اقتحام الأقصى واجتماع حكومة نتنياهو داخل أنفاقه

photo_2023-05-21_17-31-29

فيديو: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دعس في حوارة

Screenshot_3-17

ما هو السلاح الذي ظهر في أيدي أحد مقاتلي حزب الله خلال المناورة العسكرية جنوب لبنان؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية