انفجار يهز نتانيا .. محاولة اغتيال باستخدام طائرة مفخخة

القدس المحتلة / سما /

تحقق الشرطة الإسرائيلية في اشتباه بانفجار طائرة بدون طيار مفخخة مساء (الأحد) في نتانيا.

وافادت صحيفة يديعوت احرنوت بأن مكان الانفجار في شارع يعيش فيه مجرم معروف و إنّ ما حصل قد يكون محاولة اغتيال لأحد عناصر عصابات الجريمة في "إسرائيل". .

تقدر الشرطة الإسرائيلية أن خلفية الحادث من المحتمل أن تكون جنائية ، حيث يُزعم أن التفحير كان يستهدف شقة يعيش فيها شخص معروف للشرطة. في الوقت نفسه ، يجري التحقيق في احتمال إلقاء عبوة ناسفة من سطح المبنى.

وقال سكان المدينة إنهم سمعوا دوي انفجار شديد "هز المدينة كلها".