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شمالي: حرمان غزة من الأجيال المتقدمة في الاتصالات أثر على جميع القطاعات

الإثنين 22 مايو 2023 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شمالي: حرمان غزة من الأجيال المتقدمة في الاتصالات أثر على جميع القطاعات



غزة/سما/

أكد عمر شمالي  ممثل الرئيس التنفيذي لمجموعه الاتصالات في قطاع غزه أن حرمان غزة من الأجيال المتقدمة في الاتصالات أثر على جميع القطاعات سواء الاقتصادية منها أو التعليم أو الصحة أو غيرها.

وقال عمر شمالي في كلمة ضمن فعاليات اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2023:” قيود الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة ساهمت في حرماننا من الجيل الثالث، واليوم أصبحنا نطالب الجيل الرابع والخامس، ما أدى لوضع عقبات تمنع تواصلنا مع العالم”.

وأضاف: “لا يخفى على أحد معيقات الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق وصول خدمات الإنترنت للفلسطينيين”.

وأردف شمالي أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية تحرص على دعم كافة الشرائح المجتمعة للرقي بمجتمع فلسطيني أفضل(..) مضيفاً أنها نفذت مبادرات عدة في المناطق الأقل نمواً، مردفاً أنها استهدفت الجمعيات الأهلية والمدنية والمدارس لتشجيع عجلة النمو الاقتصادي والتكنولوجي بالمناطق الفلسطينية.

وأكد شمالي على استمرار تعزيز البنية التحية لشبكة الاتصالات لتزويد المشتركين بأحدث التقنيات العالمية ، ضمن الإمكانيات المتاحة، للوصول لكل المنازل الفلسطينية ولكل شرائح المجتمع الفلسطيني.

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