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الرئاسة: ما جرى في بلاطة مجزرة حقيقية وهي استمرار للحرب الشاملة التي نتعرض لها

الإثنين 22 مايو 2023 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: ما جرى في بلاطة مجزرة حقيقية وهي استمرار للحرب الشاملة التي نتعرض لها



رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن ما حدث في مخيم بلاطة فجر اليوم الإثنين، واسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، مجزرة حقيقية، وهي استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو ردينة أن ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها من عدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هي جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لها فورا، محملا حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسوؤلية الكاملة عن هذ التصعيد الخطير المستمر، الذي يستهدف شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأشار إلى أن صمت الادارة الأميركية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه، وطالبها بالتدخل الفوري لوقف الجنون الاسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار.

وحيا الناطق الرسمي باسم الرئاسة، صمود ابناء شعبنا في كل الاراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة نابلس وقراها ومخيماتها، والتي قدمت 39 شهيدا منذ بداية العام الحالي، ومئات الجرحى.

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