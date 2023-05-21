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الطقس: أجواء حارة وجافة

الإثنين 22 مايو 2023 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة وجافة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم، الإثنين، حارًا نسبيا إلى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صافيًا بوجه عام وحارًا نسبيًا إلى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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