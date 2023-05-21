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الخليل: مستوطنون يعربدون ابتهاجا باستيلائهم على أحد المباني

الأحد 21 مايو 2023 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: مستوطنون يعربدون ابتهاجا باستيلائهم على أحد المباني



الخليل/سما/

 نفذ عشرات المستوطنين المتطرفين عمليات عنف وعربدة في الخليل القديمة، في سياق احتفالاتهم بالاستيلاء على أحد المباني والانتهاء من ترميمه.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، إن المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية في شارع السهله بالبلدة القديمة من المدينة، واحتلفوا بانتهاء ترميمهم لأحد المباني التي استولوا عليها قبل نحو عشر سنوات، وسط اعمال عربدة وهتافات عنصرية ضد أهالي المدينة، فيما انتشرت قوات الاحتلال في المنطقة لتوفير الحماية لهم، وسط فرض إجراءات وتدابير عسكرية مشددة، شملت عرقلة حركة المواطنين والتضييق عليهم.

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#الاستيطان #الخليل

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