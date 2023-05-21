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قطر تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحاتِ المسجد الأقصى

الأحد 21 مايو 2023 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحاتِ المسجد الأقصى



الدوحة/سما/

 أدانت دولة قطر، اقتحام وزير إسرائيلي باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية سلطات الاحتلال، معتبرة إياه انتهاكا سافرا للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم .

وحمّلت الوزارة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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#قطر #بن غفير #المسجد الاقصى

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