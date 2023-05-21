رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لسلطة جودة البيئة لعام 2022

رام الله/سما/

- تسلّم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، التقرير السنوي لسلطة جودة البيئة لعام 2022، خلال استقباله رئيس السلطة نسرين التميمي.

واطلع اشتية من التميمي على أهم إنجازات سلطة البيئة خلال العام الماضي، وجهودها في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات من أجل بيئة نظيفة سليمة آمنة خالية من التلوث، ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

كما أشاد رئيس الوزراء بجهود سلطة جودة البيئة في تعزيز الوعي البيئي، وضمان تحقيق تنمية بيئية مستدامة، وتعزيز حضور دولة فلسطين في المؤتمرات الدولية والعالمية والاتفاقيات والمعاهدات البيئية.

يُذكر أن سلطة البيئة نفذت نحو 1349 جولة تفتيشية في مختلف محافظات الوطن، و727 مسحا صناعيا، و53 دراسة تقييم للأثر البيئي، كما تم إخطار 395 مخالفة بيئية، ونجحت بضبط 37 حالة تهريب للنفايات الصلبة والخطرة من الجانب الإسرائيلي.

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