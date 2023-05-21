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مجلس التعاون الخليجي يدين انتهاكات الاحتلال المستمرة للمسجد الأقصى

الأحد 21 مايو 2023 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس التعاون الخليجي يدين انتهاكات الاحتلال المستمرة للمسجد الأقصى



الرياض/سما/

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى وآخرها اليوم من قبل مسؤول إسرائيلي.

وشدد البديوي في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى وباحاته، محملا قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ردود الفعل الناتجة عن هذه الانتهاكات.

ودعا مؤسسات المجتمع الدولي كافة إلى التدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

#مجلس التعاون الخليجي

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