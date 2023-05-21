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الرئاسة تعلق على اجتماع حكومة الاحتلال تحت الأقصى ومهاجمة نتنياهو لخطاب الرئيس عباس

الأحد 21 مايو 2023 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تعلق على اجتماع حكومة الاحتلال تحت الأقصى ومهاجمة نتنياهو لخطاب الرئيس عباس



رام الله/سما/

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اجتماع حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو داخل أحد الأنفاق الاستعمارية التي حفرها الاحتلال تحت المسجد الأقصى المبارك، لا يغير من حقيقة فلسطينيتها شيئا.

وأضاف أبو ردينة في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن هوية القدس العربية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية لن تغيرها تصريحات نتنياهو ولا الواقع الموجود بحكم الاحتلال، لأن هذا الاحتلال لن يغير التاريخ ولن يصنع مستقبلا، ووجود نتنياهو وحكومته إنما هو بقوة السلاح والاحتلال الباطل، ونهايته إلى زوال.

وأشار إلى أن مهاجمة نتنياهو لخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة خلال احتفالية النكبة، يؤكد أن سيادته كشف كذب رواية الاحتلال وزيفها أمام العالم أجمع، بأن الإسرائيليين لا علاقة لهم بالقدس والحرم القدسي الشريف بما يشمل الحائط الغربي، وهو ملك للمسلمين فقط.

وطالب، المجتمع الدولي، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية، بضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الأعمال أحادية الجانب، خاصة الأعمال الاستفزازية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء، والانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

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#الرئاسة الفلسطينية

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