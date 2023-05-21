جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في تسمم 100 جندي داخل قاعدة عسكرية

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بفتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا عاجلا في إصابة 100 جندي بالتسمم داخل قاعدة عسكرية.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي قد تعرضوا للتسمم داخل قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.

وأكدت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي قد تعرضوا، الأسبوع الماضي، إلى حالات تسمم داخل قاعدة عسكرية جنوي البلاد.



وأشارت إلى أن الجنود الـ100 كانوا داخل قاعدة عسكرية في منطقة النقب في الجنوب حين تعرضوا للتسمم، وأنه تم نقلهم للعلاج على الفور، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي أمر بفتح تحقيق في واقعة التسمم.