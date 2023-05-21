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"الأوقاف" بغزة تعترض على معايير تقسيم مكرمة حج ذوي الشهداء والأسرى

الأحد 21 مايو 2023 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" بغزة تعترض على معايير تقسيم مكرمة حج ذوي الشهداء والأسرى



غزة/سما/

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، الأحد، إنها تفاجأت بمعايير تقسيم مكرمة الحج لأسر الشهداء في القطاع.

وذكر مدير دائرة الحج والعمرة بالوزارة عادل الصوالحة في حديث لإذاعة "صوت الأقصى"، "تفاجأنا مؤخراً بقرار تقسيم مكرمة السعودية الخاصة بحصة حجاج غزة من أسر الشهداء والبالغة 500 حاج وحاجة، لـ 250 للأسرى و250 لأسر الشهداء على غرار ما تم العمل به في المحافظات الشمالية".

وأكد اعتراض وزارته على القرار.

وأشار الصوالحة إلى أن "ما ينطبق في الضفة الغربية ليس بالضرورة أن يكون في غزة وعدد الشهداء في قطاع غزة أكثر بكثير على عكس الأسرى في الضفة".

وأضاف، "لم يخرج أي ملف يتضمن الأسماء التي تم اختيارها ونحن على تواصل مع الجهات المختصة ووزير الأوقاف واللجنة المشتركة تتابع الأمر، ونأمل أن تتضح الأمور في الأيام القادمة".

وأوضح الصوالحة أن هناك خلاف على توزيع الأسماء والمعايير الخاصة بالأسرى والتي يتم الاختيار بناءً عليها أما بالنسبة للشهداء هناك معتمد تاريخ الاستشهاد.

وفي 31 يناير/ كانون الثاني أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، حصول وزارة الأوقاف على مكرمة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لـ 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى مناصفة بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

#وزارة الاوقاف بغزة

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