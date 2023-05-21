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مصر تدين اقتحام بن غفير للأقصى

الأحد 21 مايو 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين اقتحام بن غفير للأقصى



القاهرة/سما/

 أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفا إسلاميا خالصا.

 ودعت الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

#مصر #بن غفير

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